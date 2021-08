Sixt-Fer-à-Cheval Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Visite guidée de l’exposition “Sales, une histoire d’alpage à Sixt” dans le cadre de “Trois montagnes se dévoilent” Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Trois montagnes se dévoilent : Sales, Salève, Glières À travers une exposition en 3 volets, découvrez les relations complexes et anciennes entre les Hommes et les montagnes, issues des recherches menées en Haute-Savoie entre 2018 et 2021 par une équipe de scientifiques coordonnée par le Département

Réservation obligatoire

Avec Christophe Guffond, archéologue au Département de la Haute-Savoie
Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval
Chef lieu, 74740 Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:15:00

