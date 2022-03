Visite guidée de l’exposition “Saga Familiale: Monet, Hoschedé-Monet et les Butlers Musée de Vernon Vernon Catégories d’évènement: Eure

le samedi 14 mai

le samedi 14 mai à Musée de Vernon

Si le nom de Claude Monet (1840-1926) est irrésistiblement lié à celui de Giverny, il n’en est pas pour autant le seul. Le peintre y a notamment vécu au sein d’une famille recomposée qui compta au fil du temps trois autres artistes. Tout d’abord, celle qui fut sa belle-fille, puis qui devint sa bru, Blanche Hoschedé-Monet (1865-1947). Ensuite, Theodore Earl Butler (1861-1936), l’un de ces nombreux artistes Américains venus s’installer au village et qui épousa successivement Suzanne Hoschedé puis, au décès de celle-ci, sa belle-sœur Marthe. Enfin, Jim Butler, (1893-976), fils cadet de celui-ci, qui vécut par la suite aux Etats-Unis. Claude, Blanche, Theodore et Jim… une saga non seulement familiale mais picturale pour ce que « le peintre de Giverny » a fortement marqué de son influence les siens. Le propos de cette exposition – une première ! – est d’orchestrer une sélection de leurs œuvres de sorte à faire valoir tout à la fois les liens qui les unissent et les différences de traitement, dans la forme et le contenu, qui caractérisent leur personnalité respective.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

