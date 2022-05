Visite guidée de l’exposition “Saga Familiale: Monet, Hoschedé-Monet et les Butler Musée de Vernon, 14 mai 2022 20:30, Vernon.

Nuit des musées Visite guidée de l’exposition “Saga Familiale: Monet, Hoschedé-Monet et les Butler Musée de Vernon Samedi 14 mai, 19h00, 20h30 Sur inscription

Visite guidée de l’exposition

Si le nom de Claude Monet (1840-1926) est irrésistiblement lié à celui de Giverny, il n’en est pas pour autant le seul. Le peintre y a notamment vécu au sein d’une famille recomposée qui compta au fil du temps trois autres artistes. Tout d’abord, celle qui fut sa belle-fille, puis qui devint sa bru, Blanche Hoschedé-Monet (1865-1947). Ensuite, Theodore Earl Butler (1861-1936), l’un de ces nombreux artistes Américains venus s’installer au village et qui épousa successivement Suzanne Hoschedé puis, au décès de celle-ci, sa belle-sœur Marthe. Enfin, Jim Butler, (1893-976), fils cadet de celui-ci, qui vécut par la suite aux Etats-Unis.

Claude, Blanche, Theodore et Jim… une saga non seulement familiale mais picturale pour ce que « le peintre de Giverny » a fortement marqué de son influence les siens. Le propos de cette exposition – une première ! – est d’orchestrer une sélection de leurs œuvres de sorte à faire valoir tout à la fois les liens qui les unissent et les différences de traitement, dans la forme et le contenu, qui caractérisent leur personnalité respective.

Installé dans un ancien hôtel particulier des XVe – XVIIIe siècles, près de la Seine, le musée propose un parcours riche et varié.

Autour de l’impressionnisme, les collections présentées constituent une étape indispensable de la visite de Giverny, avec ses tableaux de Claude Monet et des artistes qui y vécurent (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl. Hoschedé-Monet…).

Des tableaux de Pierre Bonnard -qui fut, à Vernon, le voisin de Monet entre 1912 et 1938 – et des Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrichissent la section consacrée aux paysages de la région.

Une section consacrée à l’art animalier (Bugatti, Pompon, Jouve…), une salle d’histoire locale (maquette du vieux château) et un original cabinet de dessins, présentant par roulement le fonds d’arts graphiques (sur des thèmes variés : T-A. Steinlen, la caricature, le portrait, la guerre, l’enfance…) complètent la visite.

Parking Clemenceau (payant en semaine, gratuit les dimanches et lundi) à 30 mètres.

http://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ https://www.facebook.com/Musée-de-Vernon

Parking Clemenceau (paid during the week, free on Sundays and Mondays) 30 meters. Upon registration Saturday 14 May, 19:00, 20:30

Housed in a former mansion from the 15th – 18th centuries, near the Seine, the museum offers a rich and varied itinerary. Around impressionism, the collections presented constitute an indispensable stage of Giverny’s visit, with his paintings by Claude Monet and the artists who lived there (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl. Hoschedé-Monet…). Paintings by Pierre Bonnard, who was Monet’s neighbour in Vernon between 1912 and 1938, and Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrich the section devoted to the region’s landscapes.

A section devoted to animal art (Bugatti, Pompon, Jouve, etc.), a local history room (model of the old castle) and an original drawing room, presenting by turn the graphic arts fund (on various themes: T-A. Steinlen, caricature, portrait, war, childhood…) complete the visit.

Aunque el nombre de Claude Monet (1840-1926) está estrechamente relacionado con el de Giverny, no es el único. El pintor vivió en el seno de una familia recompuesta que contó con el paso del tiempo con otros tres artistas. Primero, la que fue su nuera, luego la que se convirtió en su nuera, Blanche Hoschedé-Monet (1865-1947). Más tarde, Theodore Earl Butler (1861-1936), uno de los muchos artistas americanos que vinieron a instalarse en el pueblo y que se casó sucesivamente con Suzanne Hoschedé y, a su muerte, su cuñada Marthe. Finalmente, Jim Butler, (1893-976), hijo menor de éste, que vivió más tarde en los Estados Unidos. Claude, Blanche, Theodore y Jim… una saga no solo familiar sino pictórica por lo que «el pintor de Giverny» ha marcado fuertemente con su influencia los suyos. El propósito de esta exposición – una primera! – es orquestar una selección de sus obras de tal manera que destaquen a la vez los vínculos que las unen y las diferencias de trato, en la forma y el contenido, que caracterizan su personalidad respectiva.

En inscripción Sábado 14 mayo, 19:00, 20:30

12 rue du Pont, 27200 Vernon 27200 Vernon Normandie