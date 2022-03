Visite guidée de l’exposition « Robert Fernier, portraits » Musée de Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Musée de Pontarlier, le samedi 14 mai à 19:00

« Peintre de la neige », Robert Fernier aimait également faire le portrait des personnes qu’il rencontrait, qu’elles habitent dans le Haut-Doubs ou à l’autre bout du monde. Grâce à l’association Robert Fernier, le Musée de Pontarlier présente une cinquantaine de portraits et de scènes de vie du peintre. Venez suivre en soirée une visite guidée de l’exposition, accompagnés des commentaires de l’équipe du Musée.

Sur réservation

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

