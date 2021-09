Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances, Manche Visite guidée de l’exposition : Retour au Musée par l’artiste Sylvain Périer Musée Quesnel-Morinière Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Musée Quesnel-Morinière, le samedi 18 septembre à 15:00

L’artiste de street art dit SP38, présentera sa démarche, artistique lors d’une visite guidée. De Paris à Berlin en passant par Séoul et Bricquevillela-Blouette, il déroule ses œuvres colorées chargées de messages. L’exposition plonge le public dans un univers de street art dont le saint des saints est l’atelier éphémère de l’artiste où il produit les affiches qu’il colle ensuite dans les rues de Coutances. Raffraichissant ! Exposition au musée Quesnel-Morinière de l’artiste de street art, Sylvain Périer. Musée Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances Coutances Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

