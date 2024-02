Visite guidée de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes » Magasins Généraux Pantin, samedi 17 février 2024.

Du samedi 17 février 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h30

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h00

.Tout public. gratuit

Chaque samedi et dimanche à 14h30 et 18h, l’équipe de médiation guide les visiteur·ses au sein de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes ». L’occasion de découvrir le premier projet personnel de si grande envergure de cette artiste peintre, qui transforme pour l’occasion les Magasins Généraux en vaste salon dédié aux rêves, aux rituels et à la mémoire.

Pour son exposition-résidence aux Magasins Généraux, Inès Di Folco Jemni a transformé l’espace en cinq salons thématiques. Ils constituent à la fois des écrins pour la présentation de ses œuvres, et des espaces de repos, de pratique artistique, de rencontre ou de rêverie pour toutes les personnes qui le désirent. Un des salons accueille l’atelier de l’artiste, qui travaille à la réalisation d’une nouvelle œuvre à l’échelle du lieu. Avec « Le Salon des songes », Inès Di Folco Jemni entend interroger et mettre en scène ce que le mot « salon » recoupe, du lieu de réception au salon de peinture, en passant par le séjour d’un appartement. Plus largement, elle cherche à créer un espace accueillant et convivial, et propose de nouvelles manières d’envisager l’hospitalité au sein des lieux d’art. En y faisant pénétrer la sphère intime et domestique, elle pense son exposition-résidence comme une maison où l’art, la vie et le rêve ne font qu’un.

La médiation est conçue et réalisée par le Bureau Indépendant de Médiation culturelle (BIM), bureau d’étude spécialisé dans la création, l’accompagnement et la gestion de projets de médiation culturelle.

INFOS PRATIQUES



→ Visite chaque samedi et dimanche à 14h30 et à 18h

→ Entrée gratuite, réservation conseillée

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Toute la programmation sur www.magasinsgeneraux.com

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : https://magasinsgeneraux.com/visite/visite-guidee-exposition-residence-ines-di-folco-jemni-le-salon-des-songes hello@magasinsgeneraux.com https://www.facebook.com/maggeneraux https://www.facebook.com/maggeneraux https://magasinsgeneraux.com/visite/visite-guidee-exposition-residence-ines-di-folco-jemni-le-salon-des-songes

© Inès Di Folco Jemni Rêve océanique, 2021, huile sur toile, 210 x 140 cm © Inès Di Folco Jemni