Visite guidée de l’exposition Prendre soin Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Visite guidée de l’exposition Prendre soin Dole, 8 février 2023, Dole . Visite guidée de l’exposition Prendre soin 85 Rue des Arènes Musée des Beaux Arts Dole Jura Musée des Beaux Arts 85 Rue des Arènes

2023-02-08 – 2023-02-08

Musée des Beaux Arts 85 Rue des Arènes

Dole

Jura EUR Visite-guidées de l’exposition Prendre soin en compagnie d’une guide-conférencière. accueil-musee@dole.org +33 3 84 79 25 85 Musée des Beaux Arts 85 Rue des Arènes Dole

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Musée des Beaux Arts 85 Rue des Arènes Ville Dole lieuville Musée des Beaux Arts 85 Rue des Arènes Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Visite guidée de l’exposition Prendre soin Dole 2023-02-08 was last modified: by Visite guidée de l’exposition Prendre soin Dole Dole 8 février 2023 85 Rue des Arènes Musée des Beaux-Arts Dole Jura Dole Jura

Dole Jura