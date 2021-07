Visite guidée de l’exposition « Préhistoire(s) : l’enquête » Muséum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes.

Visite guidée de l’exposition « Préhistoire(s) : l’enquête »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle

Visite libre et visite guidée des collections et des expositions temporaires. Découvrez le musée autrement, à l’aide de vos sens grâce à un parcours qui fait appel à votre sens du toucher et de l’odorat. ### Préhistoire(s) : l’enquête L’exposition a été réalisée par le Muséum de Toulouse en 2010. Que s’est-il passé à la sépulture mésolithique A de Téviec à Saint-Pierre-Quiberon ? Une exposition ludique et interactive qui permet aux petits et aux grands de se transformer en policier scientifique. Samedi et dimanche de 10h à 18h Visite guidée samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h30 – durée 20/30 minutes.

Muséum d’histoire naturelle 13 bis boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes Triangle de la Gare Gard



