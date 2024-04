Visite guidée de l’exposition : portraits de graines Jardin de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée de l’exposition : portraits de graines Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 15h00 Jardin de l’abbaye Saint-Georges Durée 1h, 4,5€, gratuit (<26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap, habitants de la commune, etc. sur présentation justificatif). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00 Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 - 2024-06-01T16:00:00+02:00

Jardin de l’abbaye Saint-Georges 12 route de l’abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 02 35 32 10 82 http://www.abbaye-saint-georges.com L’abbaye bénédictine Saint-Georges est construite à flanc de coteau de la Seine. Son église abbatiale de la fin du XIIe siècle est de style roman normand. Le jardin monastique de quatre hectares en terrasse a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Il présente toutes les caractéristiques d’un jardin utilitaire d’abbaye. D982 à 10km à l’ouest de Rouen, dans la vallée de la Seine, en direction de Duclair.

