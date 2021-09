Saint-Léger-sous-Beuvray Musée Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Visite guidée de l’exposition “Portrait de territoire – Le pays du Beuvray” Musée Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Bibracte

Des cartographies dynamiques, un observatoire photo d’une richesse insoupçonnée, des objets emblématiques des activités qui façonnent l’environnement depuis plus de 2000 ans complètent les témoignages d’habitants, de scientifiques, d’historiens, de paysagistes pour dévoiler les points marquants de ce territoire qu’est le pays du Beuvray. **À noter :** Départ des visites à 14h, 15h et 16h. Des cartographies, un observatoire photo, des objets emblématiques et des témoignages Musée Bibracte Mont-Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

