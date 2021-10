Villeneuve-d'Ascq LaM Nord, Villeneuve-d'Ascq Visite guidée de l’exposition “Planètes brutes. Marcus Eager et Michel Nedjar, globe-trotteurs et donateurs” au LaM LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Intrinsèquement liés à l’histoire de l’art brut et à l’association L’Aracine – Michel Nedjar en est le cofondateur avec Madeleine Lommel et Claire Teller –, Marcus Eager et Michel Nedjar ont fait don au LaM de près de 300 oeuvres de 47 artistes d’art brut entre 2016 et 2017. À cette occasion, les deux collectionneurs ont sélectionné des oeuvres d’artistes qui figurent déjà dans la collection du musée afin de compléter des ensembles, ainsi que des oeuvres d’artistes représentatifs et représentatives de l’art brut actuel et absent·es de son fonds. Ce sont ces dons, encore jamais montrés au public, que Planètes brutes présente et met en dialogue avec la collection du musée. * RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq, dans le hall du musée en face du vestiaire * Samedis 29 janvier et 26 mars de 11h à 12h * 7,50 € **Réservez directement sur notre billetterie en ligne :** [http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-planetes-brutes-lam.html](http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-planetes-brutes-lam.html)

