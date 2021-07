Béziers Médiathèque André Malraux Béziers, Hérault Visite guidée de l’exposition “Piranèsi-Hu Jie” Médiathèque André Malraux Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Visite guidée de l’exposition “Piranèsi-Hu Jie” Médiathèque André Malraux, 18 septembre 2021, Béziers. Visite guidée de l’exposition “Piranèsi-Hu Jie”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque André Malraux

Médiathèque André Malraux : 1 place du 14 juillet : Samedi 10h-18h et dimanche 14h-18h visite libre de l’exposition “Piranesi / Hu Jie – Un pont entre les siècles ” : gravures à l’eau-forte de Piranesi et gravures sur bois de Hu Jie / Fonds patrimonial de la Mam. Visite guidées de l’exposition, le samedi à 14h et 15h. Visite guidée de l’exposition de gravures “Piranèsi-Hu Jie” à la Médiathèque de Béziers. Médiathèque André Malraux 1 Place du Quatorze Juillet, 34500 Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 1 Place du Quatorze Juillet, 34500 Béziers Ville Béziers lieuville Médiathèque André Malraux Béziers