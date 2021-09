Orléans Centre Charles Péguy Loiret, Orléans Visite guidée de l’exposition “Pionnières (1871-1914)” Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite guidée de l’exposition “Pionnières (1871-1914)” Centre Charles Péguy, 18 septembre 2021, Orléans. Visite guidée de l’exposition “Pionnières (1871-1914)”

du samedi 18 septembre au samedi 11 décembre à Centre Charles Péguy

Un samedi par mois la Commissaire d’exposition vous propose une visite guidée de l’exposition “Pionnières”.

Sur inscription au 02 38 53 20 23

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T15:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T15:00:00

