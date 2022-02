Visite guidée de l’exposition « Picasso et les avant-gardes arabes » Institut du monde arabe de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Pablo Picasso ne s’est jamais rendu dans le monde arabe, ses œuvres y ont pourtant agi comme un puissant catalyseur. Auteur de Guernica, portraitiste de la combattante algérienne Djamila Boupacha défendue par Gisèle Halimi, Picasso a été une icône pour les scènes artistiques arabes marquées par les Indépendances. Au-delà de la rencontre formelle des œuvres, l’exposition retrace de manière neuve les ​enjeux artistiques et idéologiques fondamentaux du XXe siècle : la figuration, les arts premiers, le pacifisme, l’anticolonialisme et le rêve d’un monde meilleur. Cette exposition présente dans un dialogue inédit les œuvres du maître espagnol et des œuvres-clés d’artistes majeurs d’Algérie, d’Égypte, d’Irak ou encore du Maroc et du Liban. Vendredi 8 avril de 15h30 à 16h30 RV à l’Institut du monde arabe, 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing à 15h20 Accès : métro ligne 2 – arrêt Colbert Tarifs* : 4€ pour les adhérents – 9€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 1er avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

