Visite guidée de l'exposition permanente

Musée de la Bataille de Fromelles, le lundi 19 juillet

Musée de la Bataille de Fromelles, le lundi 19 juillet à 16:00

A l’occasion du 105e anniversaire de la bataille de Fromelles, nous vous proposons une visite guidée gratuite, sous réserve de l’achat d’une entrée au musée et dans la limite des places disponibles. Sur inscription. Suivez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition permanente. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

2021-07-19T16:00:00 2021-07-19T17:00:00

