Regroupant pas moins de 120 œuvres provenant des différentes périodes de création de l’artiste mises en dialogue avec un ensemble d’objets et de documents issus de sa collection personnelle, le parcours de l’exposition mettra en exergue les quatre voies choisies par Klee dans sa quête des origines de l’art – l’art des asiles, les dessins d’enfants, l’art extra-occidental et l’art préhistorique – tout en proposant un contrepoint critique sur le mythe d’un retour aux sources de la création. * RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq, dans le hall du musée en face du vestiaire * Samedis 20 novembre, 15 janvier et 12 février de 11h à 12h et mardi 14 décembre de 14h à 15h * 7,50 € * Pass sanitaire valide obligatoire **Inscrivez-vous directement sur notre billetterie en ligne :** [http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-paul-klee-entre-mondes.html](http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-paul-klee-entre-mondes.html)

