Visite guidée de l’exposition « Musiciens ambulants ». Ils ont sillonné les routes de France et d’Europe, animés les rues au son des vielles, cornemuses et instruments de musique mécanique. Artistes itinérants, marchands de chansons, Savoyards et Auvergnats sont à découvrir avec leurs instruments. Représentations et situations ; films à l’auditorium.

Demi-tarif et entrées gratuites pour les moins de 16 ans.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

