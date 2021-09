Visite guidée de l’exposition Muséum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Le Havre.

Visite guidée de l’exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle

Programmation en lien avec l’exposition _Australie – Le Havre, l’intimité d’un lien,_ présentée du 5 juin au 7 novembre au Muséum du Havre. Embarquez avec nous à bord du Géographe et du Naturaliste aux côtés des savants qui partirent du Havre en 1800 pour explorer l’Australie. Dessins, aquarelles, taxidermies, objets anciens et contemporains, vidéos, univers sonores : on vous raconte l’histoire d’une expédition scientifique extraordinaire et des liens artistiques et culturels passionnants qu’elle a permis de créer 200 ans plus tard.

Sur inscription

Visite guidée de l’exposition avec Gabrielle Baglione, commissaire de l’exposition et responsable des collections graphiques et ethnographiques au Muséum

Muséum d'histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre



2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00