Visite guidée de l’exposition Musée Toulouse-Lautrec, 21 mai 2022, Albi.

Visite guidée de l’exposition

du samedi 21 mai au dimanche 4 septembre à Musée Toulouse-Lautrec

### La visite guidée D’une durée d’une heure, cette visite permet de découvrir le cercle d’amis commun des deux artistes ainsi que les liens artistiques qui unissent Toulouse-Lautrec et Degas. * Public : tout public * Durée : 1 heure * Dates : tous les samedis et dimanches 14h30 et 16h * Tarifs : 7€ (adulte) ; 5€ (tarif réduit) ; 4€ (moins de 18 ans) ### L’exposition Cette exposition est un hommage à l’artiste albigeois et se déroulera du 17 mai au 4 septembre. Elle met en avant le regard qu’a porter le jeune Henri de Toulouse-Lautrec sur les oeuvres d’Edgar Degas (1831-1917) Au delà d’une proximité de thèmes, ces deux hommes ont partagé un cercle amical et artistique. Ils ont aussi exploré de nouvelles solutions plastiques et esthétiques. L’exposition proposera une approche nouvelle de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec interrogeant sur ses sources d’inspiration. Des prêts importants provenant d’institutions nationales comme le musée d’Orsay ou encore européennes, viendront illustrer le parcours de l’exposition et dialoguer avec le fond du musée Toulouse-Lautrec.

Tarifs : 7€ (adulte) ; 5€ (tarif réduit) ; 4€ (moins de 18 ans)

Découvrez l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas” grâce aux commentaires et mises en lumière d’un guide-conférencier mandaté par le musée.

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T15:30:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T15:30:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T15:30:00;2022-05-28T16:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T15:30:00;2022-05-29T16:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T15:30:00;2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-12T14:30:00 2022-06-12T15:30:00;2022-06-12T16:00:00 2022-06-12T17:00:00;2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T15:30:00;2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-19T14:30:00 2022-06-19T15:30:00;2022-06-19T16:00:00 2022-06-19T17:00:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T15:30:00;2022-06-25T16:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-06-26T14:30:00 2022-06-26T15:30:00;2022-06-26T16:00:00 2022-06-26T17:00:00;2022-07-02T14:30:00 2022-07-02T15:30:00;2022-07-02T16:00:00 2022-07-02T17:00:00;2022-07-03T14:30:00 2022-07-03T15:30:00;2022-07-03T16:00:00 2022-07-03T17:00:00;2022-07-09T14:30:00 2022-07-09T15:30:00;2022-07-09T16:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-07-10T14:30:00 2022-07-10T15:30:00;2022-07-10T16:00:00 2022-07-10T17:00:00;2022-07-16T14:30:00 2022-07-16T15:30:00;2022-07-16T16:00:00 2022-07-16T17:00:00;2022-07-17T14:30:00 2022-07-17T15:30:00;2022-07-17T16:00:00 2022-07-17T17:00:00;2022-07-23T14:30:00 2022-07-23T15:30:00;2022-07-23T16:00:00 2022-07-23T17:00:00;2022-07-24T14:30:00 2022-07-24T15:30:00;2022-07-24T16:00:00 2022-07-24T17:00:00;2022-07-30T14:30:00 2022-07-30T15:30:00;2022-07-30T16:00:00 2022-07-30T17:00:00;2022-07-31T14:30:00 2022-07-31T15:30:00;2022-07-31T16:00:00 2022-07-31T17:00:00;2022-08-06T14:30:00 2022-08-06T15:30:00;2022-08-06T16:00:00 2022-08-06T17:00:00;2022-08-07T14:30:00 2022-08-07T15:30:00;2022-08-07T16:00:00 2022-08-07T17:00:00;2022-08-13T14:30:00 2022-08-13T15:30:00;2022-08-13T16:00:00 2022-08-13T17:00:00;2022-08-14T14:30:00 2022-08-14T15:30:00;2022-08-14T16:00:00 2022-08-14T17:00:00;2022-08-20T14:30:00 2022-08-20T15:30:00;2022-08-20T16:00:00 2022-08-20T17:00:00;2022-08-21T14:30:00 2022-08-21T15:30:00;2022-08-21T16:00:00 2022-08-21T17:00:00;2022-08-27T14:30:00 2022-08-27T15:30:00;2022-08-27T16:00:00 2022-08-27T17:00:00;2022-08-28T14:30:00 2022-08-28T15:30:00;2022-08-28T16:00:00 2022-08-28T17:00:00;2022-09-03T14:30:00 2022-09-03T15:30:00;2022-09-03T16:00:00 2022-09-03T17:00:00;2022-09-04T14:30:00 2022-09-04T15:30:00;2022-09-04T16:00:00 2022-09-04T17:00:00