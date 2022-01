Visite guidée de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Visite guidée de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud, 26 mars 2022, Versailles. Visite guidée de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale

Espace Richaud, le samedi 26 mars à 10:00

La visite guidée propose aux visiteurs de découvrir la vie foisonnante de cet artiste au destin singulier et la fertilité de ses créations. Tarif : 8€ Sur inscription à [espace.richaud@versailles.fr](mailto:espace.richaud@versailles.fr) Pass sanitaire et masque obligatoires. Pour en savoir plus sur l’exposition, rendez-vous sur notre site internet.

Tarif : 8€ // Inscription obligatoire

Accompagnés de notre responsable médiation, nous vous proposons une visite guidée en immersion dans l’exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022) » Espace Richaud 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T11:30:00

