Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Visite guidée de l’exposition Mode au Futur divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite guidée de l’exposition Mode au Futur divers lieux à Roubaix, 8 octobre 2021, Roubaix. Visite guidée de l’exposition Mode au Futur

divers lieux à Roubaix, le vendredi 8 octobre à 15:15

L’exposition itinérante « Mode au Futur », dédiée aux textiles techniques et innovants, s’installe dans 8 hauts lieux roubaisiens du textile du 10 septembre 2021 au 9 janvier 2022.

Entrée libre sur inscription

Visite guidée de l’exposition Mode au Futur divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T15:15:00 2021-10-08T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix lieuville divers lieux à Roubaix Roubaix