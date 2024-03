Visite guidée de l’exposition : miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de l’exposition : miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà Visite commentée de l’exposition « Miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà », durée 45 min env.. A 18h30 et 22h. Sans réservation. Samedi 18 mai, 18h30, 22h00 Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:45:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « Miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà », durée 45 min env.. A 18h30 et 22h. Sans réservation.

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues…

© RMM