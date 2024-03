Visite guidée de l’exposition : Milk of Amnesia de Bianca Bondi Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre Le Havre, samedi 18 mai 2024.

Le Portique, centre régional d’art contemporain du Havre, accueille, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, l’artiste Bianca Bondi. Dans la continuité d’une précédente exposition personnelle (diet and psychology, Les Limbes, St Etienne, 2018) « Milk of Amnesia » est une exploration visuelle d’un monde onirique où les épices retrouvent leur impact psychologique. Cette exposition s’inspire de l’histoire des épices dans l’histoire du Havre. La psychologie nutritionnelle examine les interconnexions entre l’alimentation et les processus, expériences et résultats psychologiques, comportementaux, cognitifs, sensoriels-perceptifs, intéroceptifs, sociaux et neurodéveloppementaux de l’homme. En d’autres termes, ce que nous mangeons influence notre manière de penser, ressentir, agir, percevoir et expérimenter le monde qui nous entoure.

Dans le cadre de la nuit europénne des musées, deux visites guidées sont proposés, samedi 18 mai, sur les créneaux suivants : 19h et 20h.

Le Portique centre régional d'art contemporain du Havre 30 rue Gabriel Péri, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie Le Portique présente le travail d'artistes contemporains, à la fois confirmés, mais aussi émergents, le Portique offre un vaste panorama de la production artistique actuelle, permettant au public de se confronter au travail de création et de réécriture perpétuelle de l'histoire de l'art.

Espace ouvert sur les problématiques qui habitent les acteurs du monde de l’art, Le Portique, à l’instar d’un laboratoire d’idées, interroge les supports, les procédés de création : c’est un espace, où les artistes, in situ, peuvent inventer et expérimenter de nouvelles formes.

Textes de salle, documents et médiateurs accompagnent la découverte des expositions, apportant au public des clefs et outils pour approfondir la visite et mieux saisir les enjeux et défis de la création contemporaine. Vernissages ouverts à tous et nocturnes à chaque exposition.

©Bianca Bondi. Courtesy de l’artiste.