Visite guidée de l’exposition « Métier d’enseignant.e, métier d’élèves »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée national de l’Éducation

Cette exposition couvre la période du milieu du XIXe siècle à nos jours. Elle évoque les éléments qui ont influencé la modification des conceptions et pratiques éducatives, et du rôle des acteurs de l’éducation, avec une focalisation sur la façon dont on peut considérer le « métier » d’enseignant, et celui d’élève, à différentes époques et à partir de différentes questions et thématiques. Par exemple, comment définir un « bon prof » à l’époque de Jules Ferry, dans les années 1970 et de nos jours ? Quels sont les rôles des élèves à l’école (émergence de la thématique des droits des enfants) ? Quel sens les jeunes donnent-ils à leur présence dans le système éducatif (leurs centres d’intérêt, fréquemment axés sur la socialisation juvénile, peuvent parfois être en décalage avec les attentes de l’institution) ? Comment intégrer les enfants handicapés (évolutions depuis la loi 1909 pour « les enfants arriérés ») ? Quelles représentations des élèves et des enseignants dans les fictions, la littérature, à différentes époques ?

Inscriptions obligatoires, dans la limite des places disponibles

Visite guidée par le(s) commissaire(s) de l’exposition

Musée national de l’Éducation 185 rue Eau-de-Robec, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime



