Visite guidée de l’exposition « Médiévale : Poussez la porte du Moyen Âge ! »

Qui sont les bâtisseurs de nos cités médiévales ? Connaissez-vous les grandes révolutions techniques du Moyen Âge ? Participez à une visite guidée interactive avec un médiateur du musée et suivez pas à pas la création d’une cité que vous connaissez bien : Guérande ! De nombreuses manipulations et constructions de maquettes ponctuent le parcours, comme de petits défis à relever pour percer les secrets d’une époque passionnante. Une exposition et une visite accessibles à tous jusqu’au 27 mars. * **Visite conseillée à partir de 7 ans.** * **Durée : 45 minutes** * **Tarifs : 2€ en supplément du billet d’entrée.** Réservation conseillée au **02 28 55 05 05** ou via [porte.saintmichel@ville-guerande.fr](mailto:porte.saintmichel@ville-guerande.fr)

