VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « MÉCANIQUE D’UNE VILLE, LES FAUBOURGS DU MANS » Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt Le Mans, samedi 23 mars 2024.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « MÉCANIQUE D’UNE VILLE, LES FAUBOURGS DU MANS » Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt Le Mans Sarthe

Visite guidée de l’exposition

Le musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt propose une visite commentée de l’exposition pour découvrir les raisons de l’étalement urbain de la ville du Mans lors des 19e et 20e siècles. Suite à l’industrialisation, de nouveaux habitats, des équipements sportifs, de loisirs et de cultes se construisent alors et transforment le paysage urbain. Photographies, archives, maquettes et vidéos retracent l’histoire contemporaine et architecturale des faubourgs manceaux.

Sur réservation. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire carre.plantagenet@lemans.fr

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « MÉCANIQUE D’UNE VILLE, LES FAUBOURGS DU MANS » Le Mans a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire