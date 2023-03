Visite guidée de l’exposition Maurice Sand, la plume et le pinceau La Châtre OT Pays de George Sand La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

Indre La Châtre 3.5 EUR 3.5 Cette exposition propose de faire émerger la singularité de la production d’un créateur dont la postérité n’a retenu que le statut de « fils de » George Sand. Bien qu’élève de Delacroix, Maurice Sand s’exerce peu à la peinture et préfère le dessin et l’illustration. Au fil des oeuvres, le visiteur pourra découvrir l’univers d’un créateur inventif, prolixe et souvent facétieux. Le musée présente plus de 80 oeuvres originales de l’artistes (mine de plomb, encre, aquarelle, gouache…) issues de collections et grâce aux généreux prêts de collectionneurs privés et publics. Visite guidée de l’exposition présentée dans le cadre du Bicentenaire de la Naissance de Maurice Sand. musee@mairie-lachatre.fr +33 2 54 30 17 60 http://museegeorgesand.fr/ OTLC VD

