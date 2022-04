Visite guidée de l’exposition Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Emile Gilioli et Marino Marini Musée d’art et d’histoire de Meudon, 14 mai 2022 19:00, Meudon.

Visite commentée de l’exposition, en compagnie de Nicolas et Joëlle Rostkowski, fils et belle-fille de l’artiste.

Découverte de l’exposition **_Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques: Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini_** en compagnie de Nicolas et Joëlle Rostkowski, fils et belle-fille de l’artiste.

Le Musée d’art et d’histoire de Meudon propose du 26 mars au 10 juillet 2022 une exposition inédite dédiée à Maria Papa Rostkowska (1923-2008), sculptrice de la Nouvelle École de Paris.

Le travail de cette artiste d’origine polonaise, de nationalité italienne mais résolument française de cœur, bénéficie d’une première rétrospective en Ile-de-France au musée d’art et d’histoire de Meudon. Les œuvres de Maria Papa Rostkowska trouvent un écho avec celles de ses amis, peintres et sculpteurs (Jean Arp, Émile Gilioli et Marino Marini), qu’elle a côtoyés tout au long de sa carrière.

La visite de l’exposition sera agrémentée d’anecdotes et de souvenirs mis en lumière par Nicolas et Joëlle Rostkowski, fils et belle-fille de l’artiste. Elle se conclura par un verre de l’amitié dans la cour du musée.

_Gratuit_

_Durée : 1h_

_Sur réservation 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_

Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

Free – Upon reservation Saturday 14 May, 19:00

The Museum of Art and History is located in the house occupied from 1676 to 1700 by the actress Armande Béjart, wife of Molière. The museum’s collections evoke the history of Meudon, landscape painting in the 19th and 20th centuries and painting and sculpture of the second half of the 20th century. A park decorated with contemporary sculptures accompanies the residence.

Meudon Museum of Art and History

Descubrimiento de la exposición Maria Papa Rostkowska y sus afinidades artísticas: Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini en compañía de Nicolas y Joëlle Rostkowski, hijo y nuera del artista.

El Museo de Arte e Historia de Meudon propone del 26 de marzo al 10 de julio de 2022 una exposición inédita dedicada a Maria Papa Rostkowska (1923-2008), escultora de la Nueva Escuela de París.

El trabajo de esta artista de origen polaco, de nacionalidad italiana pero decididamente francesa de corazón, se beneficia de una primera retrospectiva en Ile-de-France en el museo de arte e historia de Meudon. Las obras de Maria Papa Rostkowska encuentran eco con las de sus amigos, pintores y escultores (Jean Arp, Émile Gilioli y Marino Marini), a quienes conoció a lo largo de su carrera.

La visita de la exposición estará adornada con anécdotas y recuerdos destacados por Nicolas y Joëlle Rostkowski, hijo y nuera del artista. Terminará con una copa de la amistad en el patio del museo.

Visita guiada de la exposición Gratis Duración: 1h Con reserva 01 46 23 87 13 o contact.musee@mairie-meudon.es

Gratis – Con reserva previa Sábado 14 mayo, 19:00

11 rue des Pierres 92190 Meudon 92190 Meudon Île-de-France