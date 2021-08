Caunes-Minervois Ecomusée "Marbre et Terroir" Aude, Caunes-Minervois Visite guidée de l’exposition “Marbres de Caunes d’hier et d’aujourd’hui” Ecomusée “Marbre et Terroir” Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

Visite guidée de l’exposition “Marbres de Caunes d’hier et d’aujourd’hui” Ecomusée “Marbre et Terroir”, 18 septembre 2021, Caunes-Minervois. Visite guidée de l’exposition “Marbres de Caunes d’hier et d’aujourd’hui”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecomusée “Marbre et Terroir”

Départ de la visite depuis l’accueil de l’Écomusée Marbre & Terroir. Visite de la salle “Évolution de l’exploitation du marbre de Caunes historique et technique” avec un focus sur l’apport du rail. Inscription obligatoire au 06 33 80 71 38 Visite commentée de l’exposition “Marbre de Caunes d’hier et d’aujourd’hui” Ecomusée “Marbre et Terroir” 26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois Château Rivière Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Ecomusée "Marbre et Terroir" Adresse 26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois Ville Caunes-Minervois lieuville Ecomusée "Marbre et Terroir" Caunes-Minervois