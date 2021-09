Firminy Site Le Corbusier Firminy, Loire Visite guidée de l’exposition “Manuelle Gautrand Architecture” – Site Le Corbusier Site Le Corbusier Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Découvrez en compagnie d’une médiatrice l’exposition temporaire “Manuelle Gautrand Architecture”. L’architecte de renommée internationale Manuelle Gautrand investit, le temps d’une exposition, les parties basses de l’église Saint-Pierre. Elle nous dévoile son architecture autour de sept projets phares, qui interrogent l’évolution de la ville et ses enjeux environnementaux, au travers de la question des usages, de l’espace public et du sens que doit porter l’architecture. Visites guidées vendredi à 15 h et 16 h 30, samedi et dimanche à 15 h 30.

Visite guidée gratuite, billetterie en ligne.

