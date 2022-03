Visite guidée de l’exposition “Maisons” Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de l’exposition “Maisons” Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

La bibliothèque Italie vous invite au Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne En lien avec son fonds spécialisé en Psychiatrie et Psychologie, la bibliothèque Italie vous propose de visiter la nouvelle exposition thématique du Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne, consacrée à une représentation à la banalité trompeuse: la maison. Commentée par une conférencière du musée, l’exposition présente des œuvres issues des collections du Musée, mais aussi des travaux d’artistes contemporains. La Collection Sainte-Anne et son projet muséal ont obtenu l’appellation “Musée de France” en 2016. Les collections du Musée proviennent de plusieurs fonds et sont majoritairement composées d’œuvres contemporaines conçues au sein d’ateliers thérapeutiques, mais aussi d’œuvres anciennes françaises et étrangères réalisées en dehors d’un contexte psychothérapeutique. Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne organise régulièrement des expositions thématiques. Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis Paris 75014 Contact : 0156613430 bibliotheque.italie@paris.fr Expo

Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne

