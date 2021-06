Visite guidée de l’exposition « Mai-Thu (1906-1980), Echo d’un Vietnam rêvé » Mâcon, 27 juin 2021-27 juin 2021, Mâcon.

Visite guidée de l’exposition « Mai-Thu (1906-1980), Echo d’un Vietnam rêvé » 2021-06-27 – 2021-06-27 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

2.5 7 EUR Cette exposition reconnue d’Intérêt National par le Ministère de la Culture réunissant plus de 140 œuvres de Mai-Thu est organisée du 16 juin au 24 octobre 2021 en partenariat avec le musée Cernuschi, musée des arts asiatiques de la Ville de Paris, et avec le soutien et la participation de Madame Mai Lan Phuong, fille de l’artiste. La très grande majorité des œuvres présentées n’a jamais été montrée au public.

La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’essentiel de l’exposition.

Public : ados – adultes / Durée : 1h.

+33 3 85 39 90 38 http://www.billetweb.fr/visite-guidee-mai-thu-echo-dun-vietnam-reve

Cette exposition reconnue d’Intérêt National par le Ministère de la Culture réunissant plus de 140 œuvres de Mai-Thu est organisée du 16 juin au 24 octobre 2021 en partenariat avec le musée Cernuschi, musée des arts asiatiques de la Ville de Paris, et avec le soutien et la participation de Madame Mai Lan Phuong, fille de l’artiste. La très grande majorité des œuvres présentées n’a jamais été montrée au public.

La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’essentiel de l’exposition.

Public : ados – adultes / Durée : 1h.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par