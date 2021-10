Visite guidée de l’exposition Lille, années 1920-1930 Hôtel de ville de Lille, 16 octobre 2021, Lille.

Les Archives municipales vous invitent au coeur de l’Hôtel de Ville pour découvrir l’exposition consacrée aux années 1920-1930. En deux décennies, Lille a changé de visage. Sortie meurtrie de la Première Guerre mondiale, la ville s’est relevée, agrandie, modernisée et a vu les conditions de vie de ses habitants s’améliorer. Au travers de documents, d’objets et de mobilier de cette époque charnière, l’exposition donne à voir et à comprendre comment les politiques urbaines et sociales portées par les maires Gustave Delory et Roger Salengro ont laissé sur la ville une emprunte durable. l’Hôtel de Ville et son beffroi, la cité hospitalière, des écoles, des logements… autant de bâtiments encore visibles aujourd’hui et qui témoignent de cette ambition.

