2023-03-24 16:30:00 – 2023-03-24 17:30:00

Haute-Savoie EUR Dans cette visite de l’exposition,venez découvrir le regard enthousiaste et passionné d’André Contamine sur l’alpinisme des années 1950-1960, à travers une sélection de près de 150 photographies. accueilmmp@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 55 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/culture/horaires-informations-musees.html Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

