À l’occasion de l’aboutissement d’une étude scientifique autour des œuvres de Modigliani, le LaM présente un accrochage qui vous plonge au cœur du processus créatif de l’artiste tout en révélant la dimension matérielle de ses œuvres et vous invite à découvrir les résultats de cette recherche sur l’ensemble du corpus étudié. Après l’exposition, une visite sensorielle dans le parc vous invite à compléter un carnet en étant attentif à votre environnement. * RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq, dans le hall du musée en face du vestiaire * Samedi 5 février de 10h à 11h * 7,50 € * Pass sanitaire obligatoire **Réservez directement sur notre billetterie en ligne :** [http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-secrets-de-modigliani-suivis-dune-visite-sensorielle-jardin-lam.html](http://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie-visite-guidee-secrets-de-modigliani-suivis-dune-visite-sensorielle-jardin-lam.html)

