VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ‘LES JUIFS DE REMIREMONT : PARCOURS D’UNE COMMUNAUTÉ D’HIER À AUJOURD’HUI

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ‘LES JUIFS DE REMIREMONT : PARCOURS D’UNE COMMUNAUTÉ D’HIER À AUJOURD’HUI, 24 août 2022, . VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ‘LES JUIFS DE REMIREMONT : PARCOURS D’UNE COMMUNAUTÉ D’HIER À AUJOURD’HUI



2022-08-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-24 À l’occasion de l’exposition « Les Juifs de Remiremont : parcours d’une communauté d’hier à aujourd’hui », Gilles Grivel, professeur agrégé, docteur en histoire et conseiller scientifique de l’exposition, proposera une visite guidée à destination du public. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville