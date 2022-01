Visite guidée de l’exposition Lee Ufan en français Arles, 29 janvier 2022, Arles.

Visite guidée de l'exposition Lee Ufan en français Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles

2022-01-29 15:30:00 – 2022-06-25 16:30:00

Arles Bouches-du-Rhône

Lieu fascinant et romantique, les Alyscamps ont inspiré de nombreux artistes : les poètes Dante Alighieri et Boccace ; les peintres van Gogh, Gauguin, Leo Lelée mais aussi le nabi Félix Valloton. Aujourd’hui, l’artiste Lee Ufan a créé des oeuvres qui résonnent avec l’ancienne nécropole, découvrez-les en compagnie de votre guide et explorez le site à travers ce nouveau regard.

Lee Ufan entretient une relation forte avec Arles depuis plusieurs décennies. Aux Alyscamps, Lee Ufan a composé un « Requiem », constitué de 13 œuvres nouvelles spécialement conçues pour y entrer en résonance.

