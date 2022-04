Visite guidée de l’exposition “L’écume du temps – 20 ans d’acquisition” Musée Fenaille, 14 mai 2022 20:30, Rodez.

Nuit des musées Visite guidée de l’exposition “L’écume du temps – 20 ans d’acquisition” Musée Fenaille Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Visite en compagnie du commissaire d’exposition Aurélien Pierre – directeur du musée »

Salle d’exposition temporaire

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

© musée Fenaille

Musée d’archéologie et d’histoire présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs.

Free entry without reservation within the limit of available places Saturday 14 May, 20:30

© Fenaille museum

Museum of archaeology and of history(story) presenting an exceptional collection of statues-menhirs.

Sala de exposición temporal

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre sin reserva dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:30

14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France 12000 Rodez Occitanie