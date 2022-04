Visite guidée de l’exposition : Le Village de l’Egalité Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Visite guidée de l’exposition : Le Village de l’Egalité Châlons-en-Champagne, 9 avril 2022, Châlons-en-Champagne. Visite guidée de l’exposition : Le Village de l’Egalité Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Venez visiter et vivre le village de l’égalité en famille. Cette exposition permet de faire vivre et ressentir les différentes discriminations. Elle permet également de comprendre le processus réalisé par nos cerveaux et nous donne des clés pour les combattre. Tout public à partir de 8 ans. Des visites guidées de l’exposition sont régulièrement organisées. https://bm.chalonsenchampagne.fr/actualites/le-village-de-l-egalite Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Ville Châlons-en-Champagne lieuville Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Visite guidée de l’exposition : Le Village de l’Egalité Châlons-en-Champagne 2022-04-09 was last modified: by Visite guidée de l’exposition : Le Village de l’Egalité Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 9 avril 2022 Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne