Visite guidée de l'exposition : le peuple des dunes, des gaulois sous la plage

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir du Tourp / Maison de la Hague

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir du Tourp / Maison de la Hague

Cette exposition, pensée pour un large public, propose une immersion dans la vie quotidienne de nos ancêtres. Découvrez les secrets des fouilles menées pendant 10 ans sur la plage d’Urville-Nacqueville grâce aux explications d’Anthony Lefort, responsable du chantier de fouille et commissaire de l’exposition.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Une visite commentée de l'exposition par Anthony Lefort, archéologue à l'INRAP et commissaire de l'exposition.

Manoir du Tourp / Maison de la Hague
Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

