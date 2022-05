Visite guidée de l’exposition “Le mystère Mithra. Plongée au cœur d’un culte romain” Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 14 mai au samedi 22 octobre

Plus d’information sur cette exposition : [https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-mystere-Mithra-Plongee-au-coeur-d-un-culte-romain_a1244.html](https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-mystere-Mithra-Plongee-au-coeur-d-un-culte-romain_a1244.html)

Il est vivement conseillé de prendre un billet en ligne pour être sûr d’avoir une place.

Le dieu Mithra a fait l’objet d’un culte original au sein de l’Empire romain entre le Ier siècle et la fin du IVe siècle. La découverte de cette exposition vous permettra de faire partie des initiés ! Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T12:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T12:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T12:00:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T12:00:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T12:00:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T12:00:00;2022-08-06T11:00:00 2022-08-06T12:00:00;2022-08-13T11:00:00 2022-08-13T12:00:00;2022-08-20T11:00:00 2022-08-20T12:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T12:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T12:00:00;2022-09-10T11:00:00 2022-09-10T12:00:00;2022-09-24T11:00:00 2022-09-24T12:00:00;2022-10-01T11:00:00 2022-10-01T12:00:00;2022-10-08T11:00:00 2022-10-08T12:00:00;2022-10-15T11:00:00 2022-10-15T12:00:00;2022-10-22T11:00:00 2022-10-22T12:00:00

