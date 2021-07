Visite guidée de l’exposition « Le Mont-Saint-Michel désert » Avranches, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Avranches.

Visite guidée de l’exposition « Le Mont-Saint-Michel désert » 2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-29 Scriptorial 6 Place d’Estouteville

Avranches Manche

Visite guidée de l’exposition de photographies de Vincent M., TOUS LES MERCREDIS ET DIMANCHES.

Tarif compris dans le ticket d’entrée.

L’équipe d’Avranches Patrimoines vous propose un riche programme tous les jours de l’été (sauf le lundi). Visite du Scriptorial, de l’exposition temporaire, du Musée d’Art et d’Histoire, visite de ville, ateliers calligraphie ou ateliers autour de l’exposition, il ne vous reste plus qu’à réserver votre place !

