Visite guidée de l’exposition « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier » Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montferrier-sur-Lez.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet

Cette exposition, conçue pour le Xe anniversaire de notre association, retrace l’histoire de notre petit fleuve depuis sa source jusqu’à la Méditerranée. En effet, le Lez recèle secrets, trésors et histoires… Du néolithique jusqu’au XXIe siècle, l’histoire du Lez est riche : des fouilles l’ont démontré et le patrimoine architectural l’atteste. Durant des siècles, il a permis des échanges commerciaux avec les pays bordant la Méditerranée et a ainsi contribué largement à la prospérité de Montpellier. Dès le haut Moyen Age, il a fourni l’énergie nécessaire aux nombreux moulins dont les activités diverses (production de farine, foulage de draps, sciage de bars…) ont évolué au cours du temps, en fonction des besoins. Les fabriques de textile installées sur ses rives ont fait vivre plusieurs milliers de personnes pendant deux siècles. À compter de la fin du XVIIIe siècle, des écrivains l’ont célébré et de nombreux peintres, attirés par le charme varié de ses berges, l’ont largement croqué, dessiné et peint. L’exposition est composée d’une vingtaine de panneaux comprenant de nombreuses illustrations (documents, cartes, photographies…) qui présentent le patrimoine naturel, économique et historique de la vallée du Lez. Elle sera commentée les 18 et 19 septembre à 15h30. L’ouvrage collectif « _Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier »_ aux éditions de Baillarguet sera en vente à cette occasion (30€) ainsi que diverses brochures réalisées par l’assocation.

Parking à l’entrée du hameau et 150 m à pied pour venir à la Chapelle

Exposition commentée sur « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier ».

Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet Chemin de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00