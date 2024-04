Visite guidée de l’exposition « Le Coq sportif : couturier du sport » Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) Troyes, dimanche 30 juin 2024.

Début : 2024-06-30T15:00:00+02:00 – 2024-06-30T16:30:00+02:00

Le Coq sportif s’invite dans la salle d’exposition temporaire du musée de Vauluisant. Cette marque de sport, née dans un café de Romilly-sur-Seine, est une référence incontournable pour beaucoup de français…. Émile Camuset, passionné de sport, a un jour l’idée d’utiliser le savoir-faire local de la bonneterie pour confectionner des tenues sportives et équiper ainsi les clubs locaux, bientôt nationaux, puis plus tard internationaux. Le Coq sportif devient la première marque de sport au monde !

Cette proximité avec les sportifs amateurs, les champions et leurs supporters, l’amour du sport, mais surtout le partage collectif des émotions qu’il génère, guident la marque depuis son origine. Équipementier des délégations françaises lors des Jeux Olympiques de 1912 à 1972, le Coq sportif est partenaire de Paris 2024. 140 ans plus tard, c’est ce même esprit, fait de passion et de convivialité, qui anime toujours le Coq sportif.

Le rugby, le football, le cyclisme, le tennis, l’aviron…. constituent l’univers de la marque.

Venez découvrir son histoire née dans l’Aube à travers une visite guidée !

Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est

Situé face au portail de l'église Saint-Pantaléon, l'Hôtel de Vauluisant est l'un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l'architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l'une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d'élégants épis de faîtage surmontés d'un soleil et d'une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

