Visite guidée de l’exposition Le Christ-Roi du Mont-Blanc Les Houches, 30 décembre 2021, Les Houches. Visite guidée de l’exposition Le Christ-Roi du Mont-Blanc Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches

2021-12-30 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-30 12:00:00 12:00:00 Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR Que savez-vous du Christ-Roi des Houches ? Découvrez les secrets de ce géant de béton en visitant l’exposition qui lui est dédiée ! musee-montagnard@cc-valleedechamonixmb.fr http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches

