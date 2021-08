Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Visite guidée de l’exposition « Le bijou régional : une spécialité niortaise » Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Visite guidée de l’exposition « Le bijou régional : une spécialité niortaise » Musée Bernard d’Agesci, 18 septembre 2021, Niort. Visite guidée de l’exposition « Le bijou régional : une spécialité niortaise »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Bernard d’Agesci Gratuit. Sur inscription.

Profitez du dernier week-end de l’exposition pour découvrir le bijou régional et la production niortaise au XIXe siècle. Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Niort Centre Ville Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Musée Bernard d'Agesci Adresse 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Ville Niort lieuville Musée Bernard d'Agesci Niort