Visite guidée de l’exposition “La vie au Néolithique” Maison de l’archéologie des Vosges du Nord, 14 mai 2022 21:30, Niederbronn-les-Bains.

Laissez vous guider au sein de l’exposition “La vie au Néolithique” et découvrez la vie quotidienne à cette époque, grâce à des découvertes archéologiques récentes.

Une exposition destinée aux néophytes comme aux spécialistes.

Créée par Archéologie Alsace et présentée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la Maison de l’Archéologie, l’exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace, à partir des dernières découvertes archéologiques.

Les découvertes de sites majeurs témoignent des nouvelles formes économiques, des innovations techniques et des évolutions sociétales qui apparaissent et caractérisent le Néolithique en Alsace.

La Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d’Herxheim vous invitent à découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de découvrir l’histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours. Espace de conservation, de recherche mais également d’animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages que notre histoire a façonnés. Le sentier d’interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces paysages actuels indissociables de l’action de l’homme qui constituent notre environnement et possèdent tous les secrets de notre histoire. L’expéridrome, l’espace d’expérimentation archéologique principalement consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres.

Saturday 14 May, 19:30, 21:30

The House of the Archaeology of Niederbronn-les-Bains and his(her) partner the city of Herxheim invite you to discover the natural heritage, archaeological and historic of our region. The museum allows you to discover local history(story) since the highest antiquity until our days. Space of preservation, of research(search) but also of animation, he invites you to go out of his walls to contemplate the landscapes which our history(story) manufactured. The path of interpretation(performance) presents you these places of discoveries, these inseparable current landscapes of the action(share) of the man which establish(constitute) our environment and possess all secrets of our history(story). The expéridrome, the space of archaeological experimentation mainly dedicated to the prehistory, transports you farther in this discovery by trying to understand, to find gestures(movements) and lifestyles of our ancestors.

Una exposición destinada tanto a los neófitos como a los especialistas.

Creada por Arqueología Alsacia y presentada por el Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte y la Casa de la Arqueología, la exposición revela los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los Hombres del Neolítico en Alsacia, a partir de los últimos descubrimientos arqueológicos.

Los descubrimientos de sitios importantes testimonian las nuevas formas económicas, las innovaciones técnicas y las evoluciones sociales que aparecen y caracterizan al Neolítico en Alsacia.

Sábado 14 mayo, 19:30, 21:30

44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains 67110 Niederbronn-les-Bains Grand Est