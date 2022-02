Visite guidée de l’exposition « La part du trait » par Bertrand Flachot Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

Visite guidée de l’exposition « La part du trait » par Bertrand Flachot Musée de la Seine-et-Marne, 13 mars 2022, Saint-Cyr-sur-Morin. Visite guidée de l’exposition « La part du trait » par Bertrand Flachot

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 13 mars à 15:00 Droit d’entrée + 4€ (soit de 4 à 9€) ; sur réservation

« De la promenade à l’écriture, il n’y a qu’un trait ». Bertrand Flachot accompagnera les visiteurs dans l’exposition, commentera ses œuvres et expliquera son parcours et ses sources d’inspiration. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Seine-et-Marne Adresse 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Ville Saint-Cyr-sur-Morin lieuville Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Departement Seine-et-Marne

Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-morin/

Visite guidée de l’exposition « La part du trait » par Bertrand Flachot Musée de la Seine-et-Marne 2022-03-13 was last modified: by Visite guidée de l’exposition « La part du trait » par Bertrand Flachot Musée de la Seine-et-Marne Musée de la Seine-et-Marne 13 mars 2022 Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne