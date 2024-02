Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Médiathèque François Mitterrand Brest, dimanche 11 août 2024.

Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère

2024 marque le 60e anniversaire de la première campagne du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. L’exposition éclaire les liens tissés entre ce navire emblématique de la Marine nationale et Brest, lieu de construction et port d’attache.

À travers un parcours scénarisé, découvrez la vie de ce mythique navire-école et ambassadeur de la France qui, durant ses 46 années de service, a parcouru plus de 3 millions de km, réalisé 44 campagnes autour du monde et formé 6 400 officiers. Explorez le rapport intime liant la Jeanne et Brest à travers des témoignages et des documents inédits.

Le choix des Ateliers des Capucins pour héberger cette rétrospective est symbolique du lien qui unit la ville de Brest à ce navire de légende. C’est dans ce haut lieu des constructions navales brestoises qu’ont été fabriqués et entretenus de nombreux éléments de la Jeanne, comme l’arbre d’hélice et l’hélice qui y sont aujourd’hui conservés et visibles de tous et toutes place des machines.

Une exposition co-conçue par la Marine nationale, la Ville de Brest, le Service historique de la Défense, Les Ateliers des Capucins, l’Ecole Navale, le Musée national de la Marine et Naval Group. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 15:00:00

fin : 2024-08-11

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Brest a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole