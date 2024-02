Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Médiathèque François Mitterrand Brest, samedi 6 juillet 2024.

Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère

2024 marque le 60e anniversaire de la première campagne du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. L’exposition éclaire les liens tissés entre ce navire emblématique de la Marine nationale et Brest, lieu de construction et port d’attache.

À travers un parcours scénarisé, découvrez la vie de ce mythique navire-école et ambassadeur de la France qui, durant ses 46 années de service, a parcouru plus de 3 millions de km, réalisé 44 campagnes autour du monde et formé 6 400 officiers. Explorez le rapport intime liant la Jeanne et Brest à travers des témoignages et des documents inédits.

Le choix des Ateliers des Capucins pour héberger cette rétrospective est symbolique du lien qui unit la ville de Brest à ce navire de légende. C’est dans ce haut lieu des constructions navales brestoises qu’ont été fabriqués et entretenus de nombreux éléments de la Jeanne, comme l’arbre d’hélice et l’hélice qui y sont aujourd’hui conservés et visibles de tous et toutes place des machines.

Une exposition co-conçue par la Marine nationale, la Ville de Brest, le Service historique de la Défense, Les Ateliers des Capucins, l’Ecole Navale, le Musée national de la Marine et Naval Group. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 15:00:00

fin : 2024-07-06

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Visite guidée de l’exposition La Jeanne, Fille de Brest 1964 2010 Brest a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole